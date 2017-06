535 Feuerwehreinsätze in der Region wegen Unwetter

Die Berliner Straße in Salzgitter-Lebenstedt war am Donnerstag zeitweise überschwemmt. Insgesamt richtete das Unwetter laut Polizei und Feuerwehr im Stadtgebiet jedoch keine großen Schäden an. In der Region sah es anders aus – dort waren die Wehren vielerorts im Dauereinsatz.Foto: Rudolf Karliczek