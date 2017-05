Die Retter der Tafel-Runde

Es ist ein Bild von besonderer Symbolik: Eingerahmt vom gekreuzigten Jesus Christus und dem Siebenarmigen Leuchter appelliert der Jude Sally Perel an den Humanismus und ruft zum Kampf gegen Faschismus und Fremdenfeindlichkeit auf – in der Stadt, in der man ihn zwang, zum Hitlerjungen zu werden; im...