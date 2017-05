Claas Schmedtje: Sie sind der Kitt der Gesellschaft

Niemand sei heute ein Verlierer. Die Tatsache, dass der Preis bereits zum 14. Mal vergeben würde, beweise die Notwendigkeit ehrenamtlicher Arbeit. „Hinter dem Abend steht eine Idee. Unsere leistungsorientierte Wirtschaft und Gesellschaft, unser dynamisches Land wären ohne dieses Engagement kaum lebenswert. Denn es würde an Wärme, an Seelenfrieden und an gutem Geist fehlen.“

Schmedtje kündigte zudem die Einrichtung eines neuen Internet-Portals an. Auf dem Portal „Idee 38“ solle künftig guten Ideen aus der Gesellschaft mehr Raum geboten werden. Die Zeitung lade alle – nicht zuletzt Stiftungen und Organisationen, ein, sich daran zu beteiligen. brey