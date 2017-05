Kitas sollen Impfgegner den Ämtern melden

„Dass noch immer Menschen an Masern sterben, kann niemanden kalt lassen“, sagte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) am Freitag. „Deshalb verschärfen wir jetzt die Regelungen zum Impfschutz.“ Diskutiert wurde das am Freitag auch in unserer Region. Im Kern geht es darum: Die Bundesregierung will härter gegen Eltern von Kita-Kindern vorgehen, die sich einer Impfberatung verweigern. Das sieht der...