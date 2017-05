MELDEN SIE SICH ZUM LESERFORUM AN!

Das Leserforum „Der NSU-Prozess im Spiegel der Medien“ findet am Mittwoch, 31. Mai, um 19 Uhr im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23 in Braunschweig, statt.

Melden Sie sich unter Angabe des Stichworts „NSU“ mit Ihrem Namen, Adresse, Rufnummer und Zahl der Plätze bis Montag, 29. Mai, 12 Uhr, per E-Mail an unter: leserforum@bzv.de, per Fax an: (05 31) 390 03 04. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind begrenzt. Bei mehr Anmeldungen entscheidet das Los. Die Gewinner werden benachrichtigt.