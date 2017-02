Krieg, Terror und Hunger in Afrika

So viele Hungersnöte gleichzeitig gab es noch nie. Nigeria, Südsudan, Äthiopien, Somalia, Kenia und der Jemen drohen in einer humanitären Katastrophe zu versinken. Im kommenden halben Jahr könnten bis zu 20 Millionen Menschen der Hungerkrise zum Opfer fallen, warnen Hilfsorganisationen. Wo ist die Krise am schlimmsten? Am größten ist die Not im Nordosten Nigerias. Dort sind 8,2 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Im...