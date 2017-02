Wer schiebt konsequent ab?

Soll das ein Zufall sein? Am Morgen bringt das Bundeskabinett schärfere Regeln für Abschiebungen auf den Weg, am Abend ist in München eine Rückführung von etwa 50 Afghanen geplant. Wie in Deutschland stehen in vielen Staaten die Zeichen auf Abschottung. Europa war sich nicht einig bei der Aufnahme...