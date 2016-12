„Der Frieden in Europa ist gefährdet“

Die Weltpolitik zu Gast in Deutschland: Am Donnerstag treffen sich in Hamburg die Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Außenminister Frank-Walter Steinmeier erklärt im Interview mit Jochen Gaugele und Matthias Iken, was der Gipfel zur Lösung der großen Konflikte, etwa in der Ukraine, beitragen kann. Fragen nach seiner Zukunft als Staatsoberhaupt will er noch nicht beantworten. ...