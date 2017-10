Osterode Der Landkreis Göttingen kündigt weitere Verkehrsüberwachungen an. So werden auch in mehreren Ortschaften des Altkreises Osterode in dieser Woche Radarkontrollen vorgenommen: Am Mittwoch unter anderem in Herzberg und Osterode, am Donnerstag beispielsweise in Bad Sachsa und in der Region Walkenried sowie am Freitag unter anderem im Bereich Bad Grund und in Osterode.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder