Fünf junge Leute starten durch

Am 1. August starteten fünf junge Leute eine Ausbildung zur Bankkauffrau beziehungsweise zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Osterode am Harz. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Toebe und Ralf Kröger, Vorstandsmitglied der Sparkasse Osterode am Harz, hießen die angehenden Bankkaufleute herzlich im Team...