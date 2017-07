In Gegenverkehr gerutscht

Osterode Zwei Osteroder sind am Dienstagnachmittag auf der B 241 Richtung Dorste mit ihren Fahrzeugen kollidiert. Der 46-Jährige Unfallverursacher war auf regennasser Straße nach rechts in die Leitplanke geschleudert und anschließend in den Gegenverkehr gerutscht. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt 7 500 Euro.