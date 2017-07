Altkreis Osterode kommt bei Dauerregen bisher glimpflich davon

Die Feuerwehr Lasfelde war an der Bremke im Einsatz. Foto: Martin Baumgartner

Während in anderen Teilen Südniedersachsens am Dienstag starke Regenfälle die Feuerwehr in Atem hielten, kam der Altkreis Osterode glimpflich davon. Einige wenige vollgelaufene Keller und Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Osteroder Stadtgebiet waren die einzigen Einsätze, die im Laufe des Tages bisher zu vermelden waren.

Der Deutsche Wetterdienst hatte Dienstag für die gesamte Region vor Unwetter gewarnt. Bis Mittwochmorgen sei mit anhaltendem Dauerregen zu rechnen. Die Berufsfeuerwehr Göttingen berichtete von zahlreichen wetterbedingten Einsätzen seit dem frühen Dienstagmorgen, unter anderem in Göttingen, Duderstadt und Gieboldehausen. In erster Linie ging es um vollgelaufene Keller.

Die Pegelstände der Flüsse in der Region stiegen laut Berufsfeuerwehr Göttingen an. Auch der Landkreis Northeim war von starkem Regen betroffen. mb