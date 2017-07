Zusammen mit Kerstin Pfeffer-Schleicher (links) schauen die jungen Gäste beim Besuch in der Harzkurier-Redaktion Newsdesk-Leiterin Natalie Bornemann über die Schulter. Foto: Mark Härtl

Osterode Ferienpass-Reporter waren für eine Besichtigung zu Gast in der HarzKurier-Redaktion.

So entstehen unsere Lokalseiten

Newsdesk, Raumschiff, E-Paper: Die jungen Ferienpass-Reporter lernten so manchen journalistischen Fachbegriff kennen. Die Jugendlichen, die im Rahmen einer eigenen Veranstaltung über Ferienpassaktionen berichten, konnten sich bei einer Besichtigung der Harzkurier-Redaktion ein Bild davon machen, wie die Lokalseiten entstehen und wie professionell Zeitung gemacht wird.

Redaktionsleiter Rainer Härtl führte die Ferienpass-Reporter durch die neuen Räumlichkeiten, die dem HarzKurier nach einem Umzug innerhalb des Gebäudes im Gipsmühlenweg seit kurzem als Arbeitsstätte dienen. Erste Station war der Newsroom, intern auch Raumschiff genannt. „Hier fließen die Nachrichten zusammen, werden gesichtet, gewichtet und zusammengefasst“, erklärte Härtl.

„Der Aufmacher sollte immer das Knüllerthema des Tages sein. Das ist bei einem Lokalblatt aber nicht immer so einfach.“ Natalie Bornemann, Leiterin Newsdesk des HarzKurier

Natalie Bornemann, Leiterin Newsdesk, zeigte den Jugendlichen am Nachrichtentisch einige Lokalseiten, die in der nächsten Ausgabe des HarzKurier erscheinen sollten. Aber auch die Absprache mit der Mantelredaktion in Braunschweig, die den überregionalen Teil der Zeitung liefert, gehöre zu ihren Aufgaben, sagte Bornemann.

Aktuelles Tagesgeschehen

Damit sie selbst gut informiert ist, müsse sie nebenbei das aktuelle Tagesgeschehen verfolgen, erläuterte die Redakteurin. Einen noch besseren Überblick soll demnächst eine Nachrichtenwand mit Liveticker im sogenannten Raumschiff ermöglichen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

„In der täglichen Redaktionskonferenz wird besprochen, welche Themen und Termine anstehen, welche Geschichten sich anbieten und welcher Artikel der Aufmacher werden soll“, berichtete Bornemann. Ebenso gehöre eine Blattkritik der vorherigen Ausgabe dazu. „Der Aufmacher sollte immer das Knüllerthema des Tages sein“, unterstrich sie. „Das ist bei einem Lokalblatt aber nicht immer so einfach.“

Mark Härtl, Fotograf und für die Online-Redaktion des HarzKurier zuständig, machte die Ferienpass-Reporter mit dem E-Paper und der Facebookseite der Zeitung vertraut, die immerhin fast 14 000 Follower habe.

Online mehr Platz

Die Online-Ausgabe habe den Vorteil, dass sie mehr Platz für Texte und Fotogalerien biete und vor allem aktuelle Meldungen noch am selben Tag präsentieren könne. Manche Artikel seien kostenlos zu lesen, für das gesamte E-Paper sei aber ein Abonnement notwendig, denn auch die Online-Ausgabe verursache Kosten, hob Härtl hervor.

Wie die Ferienpass-Seiten des HarzKurier gestaltet werden, demonstrierte Schritt für Schritt Volontärin Nora Garben. Sie ermunterte die Jugendlichen, die Initiative zu ergreifen und eine Schülerzeitung zu gründen, damit sie über ihre eigenen Themen schreiben können.

Spannend und interessant war der Einblick in die Redaktionsarbeit für die jungen Gäste allemal, und vielleicht konnten sie die eine oder andere Idee für ihre eigenen Reportagen mitnehmen. Für eine gute Erinnerung an den HarzKurier-Besuch im Rahmen der Ferienpassaktion sollte auch ein kleines Geschenk sorgen.