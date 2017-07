Arbeiten an der Gasleitung

Osterode . Voraussichtlich bis zum 10. August wird es zu Verkehrsbeschränkungen am Neustädter Tor kommen. An dieser stark frequentierten Straße wird an der Gasleitung gearbeitet. Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr teilweise über die Parkstreifen vorbeigeführt. Geparkt kann dann dort für vier Wochen nicht. Außerdem wird die erlaubte Geschwindigkeit auf 10 Kilometer reduziert.