Im Altkreis Osterode wird nicht häufiger „geblitzt“

Ein HarzKurier-Leser hat sich auf Harzalarm über die Geschwindigkeitskontrollen des Landkreises gewundert. Er schrieb dort: „Die Kreisverwaltung veröffentlicht wöchentlich, in welchen Gemeinden an den folgenden Tagen mit mobilen Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen ist. Hierbei fällt auf, dass in den Gemeinden im Altkreis Osterode deutlich mehr und öfters kontrolliert wird, als im deutlich größeren Altkreis Göttingen. Mich würde interessieren, woran diese Konzentration liegt.“

Die Redaktion hat diese Anfrage an den Landkreis weitergeleitet. Ulrich Lottmann, Sprecher des Landkreises, hat darauf schriftlich geantwortet: „Ja, es gibt eine begründete Häufung von Kontrollen an bestimmten Stellen. Nein, das betrifft nicht gezielt den Altkreis Osterode.“

„Während im Gebiet des Altkreises Osterode im vergangenen Jahr 58 705 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden, waren es im Altkreis Göttingen 103 542 Fälle.“ Ulrich Lottmann, Sprecher des Landkreises Göttingen

Einziges Kriterium für die Auswahl der Messstellen und von Zeitpunkten für mobile Geschwindigkeitsüberwachung sei die Verkehrssicherheit. Geografische Gesichtspunkte oder gar politische Grenzen würden keine Rolle spielen, erläutert er.

Verkehrsüberwachung werde durch stationäre Anlagen und mobile Messungen vorgenommen. „Hier gibt es, historisch bedingt, unterschiedliche Ansätze und Strukturen der Altkreise in der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Im damaligen Landkreis Osterode am Harz waren stets zwei Messfahrzeuge unterwegs, im Altkreis Göttingen war das nicht die Regel“, so der Sprecher. Ein höherer Grad der Überwachung könne daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Während im Gebiet des Altkreises Osterode laut Lottmann im vergangenen Jahr 58 705 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden, waren es im Altkreis Göttingen 103 542 Fälle.

Der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung stimme Messstellen und Messplan mit der Polizei und weiteren Straßenverkehrsbehörden ab. Anlass für eine Geschwindigkeitsüberwachung sind unter anderem Hinweise von Schulen oder Kindertagesstätten auf Gefährdungssituationen vor ihren Einrichtungen, ferner Beobachtungen von Bürgern über vermehrte Verstöße gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen in Ortsdurchfahrten und anderes mehr.

„Überschrittene beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit ist Unfallursache Nr. 1. Geschwindigkeitsbegrenzungen sind deshalb zwingend und Kontrollen nachweislich die geeignetste Maßnahme, diese umzusetzen“, so Lottmann in seiner Antwort. „Geschwindigkeitsüberwachung durch den Landkreis ist konkrete Unfallprävention. Das Ziel ist es, Verkehrsteilnehmer für regelkonforme und rücksichtsvolle Fahrweise zu sensibilisieren.“