Osterode Beim Abflammen von Unkraut hat ein Hausbesitzer in der Teichwiese in Osterode am Montagnachmittag versehentlich eine Zypressenhecke in Brand gesteckt. Der Hausbesitzer konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen, die Feuerwehr Osterode, die alarmiert wurde, löschte vorsorglich nach. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder