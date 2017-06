Erste Einblicke in den Tennissport

Osterode. Auch im zweiten Schulhalbjahr 2016/2017 wurde das Projekt „Integration durch Tennis“ an der Grundschule am Jacobitor in Zusammenarbeit mit dem TC Rot Weiß Osterode fortgeführt. Jeden Montag von 14.30 bis 15.15 Uhr treffen sich 14 Mädchen und Jungen, um auf spielerische Art eine...