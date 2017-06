Umzugsbilder auf der Webseite

Dorste Irgendwann gehört auch einmal der aktuelle Dorster Jubiläums-Schüttenhoff der Vergangenheit an. Grund genug daher, ihm schon jetzt einen Platz auf der Webseite des örtlichen Heimat- und Geschichtsvereins zu gewähren. So ist sichergestellt, dass sich auch spätere Generationen immer wieder an dem...