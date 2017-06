Polizei fasst Tatverdächtigen nach Angriff auf 84-Jährige

Osterode Der Mann soll die Seniorin am Montag in Osterode in ihrem Haus im Kapellenweg brutal überfallen haben.

Die Polizei hat am Freitag einen Tatverdächtigen festgenommen, der am frühen Morgen des vergangenen Pfingstmontags eine 84-Jährige in ihrem Haus im Kapellenweg in Osterode überfallen haben soll.

Gegen 4 Uhr am Morgen soll der Mann in das Wohnhaus einer allein lebenden 84 Jahre alten Frau eingebrochen sein. Er durchsuchte mehrere Räume im Erd- und Kellergeschoss, bis er schließlich ins Schlafzimmer der Frau eindrang und heftig auf sein im Bett liegendes Opfer einschlug. Die 84-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen an Kopf und Armen und musste stationäre im Krankenhaus Herzberg aufgenommen werden. Die Seniorin konnte Polizei und Rettungsdienst noch selbst alarmieren.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat schlossen sich umfangreiche Ermittlungen des zweiten Fachkommissariats der Polizeiinspektion Northeim/Osterode an. Unterstützt wurden die Ermittler dabei von Kriminaltechnikern des fünften Fachkommissariats, die den gesamten Tatort akribisch auf Spuren untersuchten.

Umfangreiche Spurensicherung

„Die dabei umfangreich gesicherten Spuren führten die Ermittler schließlich auf die Spur eines 23 Jahre alten Mannes aus Bilshausen, der am Freitagvormittag in Northeim festgenommen wurde“, informiert Uwe Falkenhain, Sprecher der Polizeiinspektion Northeim/Osterode.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde der Mann in der Mittagszeit dem Haftrichter beim Amtsgericht Northeim vorgeführt. Ein Untersuchungshaftbefehl wurde erlassen. Der 23-Jährige wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt nach Rosdorf gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und Wohnungseinbruchsdiebstahls dauern derweil an, so Falkenhain. nza