Osterode Unbekannte sind zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in eine Bäckerei und in ein Versicherungsbüro in der Herzberger Straße eingebrochen. In der Bäckerei klauten sie Wechselgeld, ein defektes Mobiltelefon sowie Pakete und Versandgut. Ob aus dem Versicherungsbüro etwas mitgenommen wurde, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.

