Lerbach Ein 55-Jähriger aus Hattorf ist am Montagmorgen bei Arbeiten auf dem Friedhofsgelände in Lerbach schwer verletzt worden. Er fuhr rückwärts mit einem Kleinbagger und übersah dabei eine Kante. Der Bagger fiel daraufhin auf die rechte Seite und verletzte den Mann. Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik Herzberg gebracht.

