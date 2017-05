Ein Tanz zur Poesie

Osterode In der Kunstausstellung „Pedant – Interpretationen in Materialvielfalt“ in dem unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkhaus Am Schilde 2 in Osterode, stellen zusammen zehn Künstlerinnen und Künstler aus der Region Südharz sowie der Grundschule der Gemeinde Bad Grund in Gittelde ihre Arbeiten noch bis...