Totalschaden nach Kollision

Osterode Wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen ist nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 16 Uhr bei einem Zusammenstoß in Osterode entstanden. Verursacht habe den Unfall ein 64-Jähriger, der die Schwimmbadstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich Northeimer Straße sei er verbotswidrig geradeaus gefahren statt nach rechts durch den Kreisel auf die Bundesstraße 243. Auf der Kreuzung sei es zur Kollision mit dem Auto eines 70-Jährigen aus Katlenburg gekommen, der auf der Northeimer Straße stadtauswärts fuhr. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 7 500 Euro an. ku

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder