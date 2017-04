Odyssee durch Europa endete in Osterode

Im März 1947 trafen 33 Familien aus Oberwischau im heutigen Rumänien unweit der ukrainischen Grenze nach zweieinhalbjähriger Flucht quer durch Europa in Osterode ein. Die Odyssee hatte sie bis nach Norddeutschland und zurück in den Harz ins Durchgangslager Sösegrund in Petershütte geführt. Hier...