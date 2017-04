Gewerkschaften demonstrieren für tolerantes und soziales Europa

In der DGB-Region Südniedersachsen-Harz finden am 1. Mai mehrere Kundgebungen in verschiedenen Städten der Region statt, darunter in Osterode und Goslar. Das Motto der Maikundgebungen lautet: „Wir sind viele. Wir sind eins.“ Alle Erfolge, die die Gewerkschaften in den vergangenen Jahrzehnten...