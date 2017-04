Kleinkind wird von Lieferwagen erfasst und schwer verletzt

Ein fünfjähriges Mädchen wurde am frühen Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Freiheiter Straße in Osterode schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen geflogen werden. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr. Ein Lieferwagenfahrer habe nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrzeug von einem Privatgrundstück auf die Freiheiter Straße auffahren wollen und dabei das Mädchen übersehen, das mit einem Tretroller auf dem Bürgersteig gewesen sei. „Der Lieferwagen erfasste das Kind und verletzte es schwer“, berichtet Bernd Effenberger von der Polizei in Osterode. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst an der Unfallstelle. Eine Schadenshöhe nannte die Polizei nicht.

