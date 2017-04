Stadt Quedlinburg erkunden

Die Tagesfahrt des Bürger-Club Osterode führt am 3. Mai in die alte Stadt Quedlinburg am Nordrand des Harzes. Die historische Altstadt soll mit einer Bimmelbahn erkundet werden. Die Stadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Danach ist Zeit zum Mittagessen im Hotel und Restaurant „Brauhaus Lüdde“....