Unrühmlicher Spitzenreiter fährt 50 km/h zu schnell

In der vergangenen Woche führte das Polizeikommissariat Osterode wieder eine Verkehrssicherheitswoche durch. Ziel war dabei die Bekämpfung der Hauptunfallursachen wie überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr und die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer. Außerdem wurden das Anlegen des Sicherheitsgurtes und die Manipulation an Zweirädern überprüft.

Unrühmlicher Spitzenreiter bei der Geschwindigkeitsmessung war ein Verkehrsteilnehmer, der statt der zulässigen 80 km/h mit Tempo 130 unterwegs war, also 50 Stundenkilometer zu schnell. In der Verkehrssicherheitswoche wurden insgesamt 787 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 16 Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einer Geldbuße rechnen.

Bei 25 Fahrzeugführern wurde die Nutzung eines Mobiltelefones am Steuer festgestellt. 34 Fahrzeugführer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Blutprobe entnommen

Des Weiteren wurden vier Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die ein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Diese Fahrzeugführer erwartet zudem ein einmonatiges Fahrverbot, eine Geldstrafe von 500 Euro und Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Einer dieser Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Neben Geschwindigkeitsmessungen, unter anderen auch durch den Landkreis Göttingen, und Alkohol- und Drogenkontrollen, wurde am Mittwoch eine Schwerlastkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Güterverkehr und dem Gewerbeaufsichtsamt Göttingen durchgeführt. Das Bundesamt für Güterverkehr konnte in dieser Woche unter anderem zwölf Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen und diverse Verstöße gegen Auflagen feststellen.