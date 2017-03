Osterode Ein 61-Jähriger aus Bad Grund ist am Montagvormittag bei einem Unfall zwischen Dorste und Förste schwer verletzt worden. Der Mann kam in Fahrtrichtung Förste mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde ins Klinikum nach Göttingen gebracht. Am Auto entstanden 5 000 Euro Schaden.

