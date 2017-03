Planer zeigen Ideen für Freiheit

Freiheit Die Planungsgruppe Puche will am kommenden Mittwoch, 29. März, ab 18 Uhr im Freiheiter Hof die Entwürfe für das Sanierungsgebiet Freiheit vorstellen. Der ursprünglich am 1. März vorgesehene Termin für die Vorstellung wird damit jetzt nachgeholt. Eingeladen sind neben...