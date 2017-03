Agrar-Dialog am Mittwoch

Am Mittwoch, dem 29. März, lädt die Volksbank im Harz eG in die Hauptstelle in Osterode zum jährlichen Agrar-Dialog ein. Beginn ist um 11 Uhr mit der Begrüßung durch den Vorstand, bevor Ideen und Impulse zu den Themen „Handeln unter veränderten Marktbedingungen“ und „Finanzierungsmöglichkeiten der...