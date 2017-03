Uhren Sonntag auf Sommerzeit stellen

Osterode In der Nacht vom 25. auf den 26. März verlieren wir wieder eine Stunde Schlaf. Aber dafür ist es am Abend auch eine Stunde länger hell. Der Grund: Am Sonntag, 26. März, werden die Uhren um 2 Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt – bis zum 29. Oktober gilt die Sommerzeit. rtl