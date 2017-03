Osterode Verletzt wurde eine Frau bei einem Unfall am Sonntag auf der B 241. Laut Polizei kam die 30-Jährige gegen 14.10 Uhr auf nasser Fahrbahn in Höhe Ortsausgang Osterode in einer Linkskurve ins Schleudern und geriet in die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Dann kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Auto. Schadenshöhe etwa 5 000 Euro.

