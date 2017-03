Südlink-Trasse soll durch unsere Region führen

Der Vorschlag für die Route der sogenannten Südlink-Trasse liegt vor. Die Firmen Tennet und Transnet-BW haben den Korridor, der auch durch die Region läuft, jetzt in Berlin vorgelegt.

Der Vorschlag der Netzbetreiber wird nun der Bundesnetzagentur vorgelegt, die dann das formelle Verfahren startet. Folgt sie dem Vorschlag, dann wird die komplett unter der Erde verlaufende Stromtrasse durch den östlichen Landkreis Göttingen, darunter auch bei Osterode und Wulften, laufen.

„Für die Bauphase wird es auf jeden Fall eine auskömmliche Ausfallentschädigung geben.“ Fritz Güntzler, Bundestagsabgeordneter, zum Bau der Stromtrassen

Eine weitere Variante, die parallel zu der 380-kV-Leitung im Westen der Stadt Göttingen verläuft, ist also zunächst vom Tisch. Die Trasse soll Strom von den Off-Shore-Windanlagen der Nordsee nach Baden-Württemberg transportieren. Seit Herbst gingen von Bürgern, Kommunen und Verbänden zu beiden Milliarden-Projekten mehr als 7 000 Hinweise ein, die bei der Planung des Trassenverlaufs berücksichtigt worden sind. Wo exakt die Stromautobahn gebaut wird, wird erst 2020/21 feststehen. „Strom soll ab 2025 fließen“, teilt Tennet mit.

„Faire Entschädigung“

„Nach dem Vorschlag von Tennet soll der Korridor unter anderem von Katlenburg an Bilshausen, Gieboldehausen und Duderstadt vorbei nach Thüringen verlaufen“, so der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU). Da die Leitung komplett als Erdkabel verlegt werden soll, sei „eine faire Entschädigung für die Landwirte und Grundstückseigner wichtig“, so der CDU-Politiker.

„Für die Bauphase wird es auf jeden Fall eine auskömmliche Ausfallentschädigung geben. Darüber hinaus bedürfe es einer dauerhaften Anschlussentschädigung“, so Güntzler. Die Bundesnetzagentur muss nun die Unterlagen prüfen und beteiligt Träger öffentlicher Belange, Umweltverbände und Landesbehörden sowie die Bürger. Am Ende legt die Behörde den endgültigen Trassenkorridor fest.

Mit den Stromautobahnen soll der stockende Ausbau der Stromnetze vorangetrieben werden. Weil Politik und Bürger sich gegen „Monstertrassen“ massiv gewehrt hatten, entschied sich die Bundesregierung gegen die Trassen als Überlandleitungen. Die Leitungen sollen nicht vor 2025 in Betrieb genommen werden und Strom aus erneuerbaren Energien transportieren. bib