In Lasfelde: Grill im Flur löst Feuerwehreinsatz aus

In Lasfelde löste ein Grillabend vergangene Nacht einen Feuerwehreinsatz aus: Nach einer gemütlichen Grillparty wurde der heiße Grill mit Buchenbriketts in den Flur gestellt. Die gesamte sechsköpfige Familie begab sich anschließend zum Schlafen in ein angrenzendes Zimmer. Als die Ehefrau durch das austretende Kohlenmonoxid bewusstlos wurde, alarmierte der Ehemann seinen Vermieter. Insgesamt waren 20 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Lasfelde und Osterode im Einsatz. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Grillen mit Holzkohle in geschlossenen Räumen ist lebensgefährlich, warnt die Polizei: In diesem Jahr seien bereits mehrere Menschen nach einer Grillparty aufgrund einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Denn drinnen verbreite sich das geruchlose Gas unbemerkt. „Der Holzkohlegrill ist etwas für einen gemütlichen Abend im Freien“, mahnt die Polizei. Er tauge keinesfalls für die Zubereitung von Grillgut in Innenräumen oder als Heizgerät.