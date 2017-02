Kleiner Verein mit umfassendem Programm

„Das Jahr war gar nicht so schlecht, was die Veranstaltungen deutlich machen. Besonders stolz bin ich auf die Jugend, die mit 27 Mitgliedern sehr gut herauskommt“, so die Worte des ersten Vorsitzenden der Kyffhäuser Kameradschaft Dorste, Norbert Bruchmann, während der Jahreshauptversammlung im...