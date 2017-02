Bilder von Kana und Nazareth

Der Förderverein Kirche für Dorste lädt am kommenden Mittwoch, 22. Februar, ab 19.30 Uhr zu einer zweiteiligen Bildervortragsserie in Gemeindehaus der St. Cyriaci-Kirchengemeinde, Turmstraße 2, ein. Pastor i.R. Dr. Hermann Mahnke wird unter dem Thema „Kana und Nazareth in Galiläa“ über biblische...