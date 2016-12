Fahrzeug in Garage brennt vollständig aus

Einsatzkräfte an der Garage, in der es zu dem Brand kam.

Einsatzkräfte am Brandort in der Oberen Neustadt.

Osterode Feuerwehr Osterode rückte am Sonntagabend zu Einsatz in die Obere Neustadt aus.

Am Sonntagabend ist es in der Oberen Neustadt in Osterode zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Das Auto stand in einer abgeschlossenen Garage und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr der Kernstadt, die kurz vor 19 Uhr alarmiert wurde, war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte so ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude in der engen Bebauung der Oberen Neustadt. In der Garage hatte sich starker Rauch entwickelt, der durch die Zwischendecken in benachbarte Gebäude eindrang, so dass die Bewohner von den Einsatzkräften evakuiert werden mussten. Eine bettlägerige Bewohnerin wurde zudem mit dem Rettungswagen in Sicherheit gebracht.

Der Einsatz dauerte den ganzen Abend. Neben der Feuerwehr waren das DRK Osterode mit drei Fahrzeugen vor Ort sowie die Polizei vor Ort. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind bisher noch nicht bekannt. nza