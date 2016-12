Kinder feiern Weihnachten

Dorste Die Kinderweihnachtsfeier des TSC Dorste findet am Mittwoch, 7. Dezember, ab 16 Uhr in der Dorster Turnhalle statt. Kinder und Eltern oder Großeltern sind zu einem unterhaltsamen Nachmittag in weihnachtlicher Stimmung mit sportlichen und spielerischen Aktivitäten eingeladen. Freuen können sich die...