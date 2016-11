Der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft gedenken

Kriegsgräber auf dem Friedhof in Herzberg. Foto: Mark Härtl

Osterode Am Sonntag, 13. November, wird bundesweit wieder der Volkstrauertag begangen.

Am Sonntag, 13. November, wird bundesweit wieder der Millionen Toten der Kriege gedacht. Auch in den Städten und Gemeinden im Altkreis Osterode kommen die Menschen zu Gottesdiensten, Kranzniederlegungen und Gedenkstunden zusammen.

Osterodes Bürgermeister Klaus Becker hatte erst im Oktober im Rahmen einer Delegationsreise in die französische Partnerstadt Armentières auch das nahe gelegene Ypern in Belgien besucht. Es war im Ersten Weltkrieg Schauplatz erbitterter Schlachten, in denen von deutscher Seite auch Giftgas eingesetzt wurde.

„Kriege sind immer unmenschlich.“ Klaus Becker, Osterodes Bürgermeister, zum Volkstrauertag

„Kriege sind immer unmenschlich. Es gilt, sich täglich dafür einzusetzen, dass sich solche Gräuel nicht wiederholen. Wir erleben leider heute, dass Intoleranz wieder zunimmt. Das kann die Keimzelle für Gewalt sein – treten wir dem entgegen“, appelliert Becker.

Bis heute aktuell

Dass der Volkstrauertag bis heute nicht an Aktualität verloren hat, zeigen die Krisenherde dieser Welt, besonders in den arabischen Ländern, wo täglich Menschen Opfer von kriegerischen Handlungen und Attentaten werden oder ihre Heimat verlassen müssen. Aber auch der weltweite Terror fordert immer wieder Opfer.

Den Volkstrauertag gibt es in seiner heutigen Form seit 1926, eingeführt zum Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkriegs. 2012 wurde in Osterode ein Gedenkstein aufgestellt, gewidmet den Toten der Bundeswehr bei ihren friedensstiftenden Einsätzen.

DAS SIND DIE TERMINE Osterode Kernstadt: 11 Uhr Kranzniederlegung Ehrenmal Ührder Berg, 11.30 Uhr Gedenkfeier Ehrenfriedhof, Scheerenberger Straße Freiheit: 11.15 Uhr Kranzniederlegung Ehrenmal Freiheiter Höhen/Alte Harzstraße Marke: 11 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal Dorste: 10.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kirche Schwiegershausen: 9 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof Lerbach: 9.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal Kirche Förste: 9.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal in Nienstedt, Förster Straße Lapeka: 11 Uhr Gottesdienst in Lasfelde, 12 Uhr Feierstunde am Ehrenmal Lasfelde Riefensbeek: 14 Uhr Gottesdienst mit Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof Bad Grund Bad Grund: 11 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal Badenhausen: 11 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal Eisdorf: 10.45 Uhr Gedenkstunde am Ehrenmal mit Kranzniederlegung, anschließend Gottesdienst Gittelde: 10.15 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal, 11.30 Uhr Kranzniederlegung in Teichhütte Willensen: 12 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung Windhausen: 9.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung auf dem Friedhof Herzberg Herzberg: 9.30 Uhr Gottesdienst Nicolai-Kirche, 9.30 Uhr Gottesdienst Christus-Kirche, 10 Uhr Gottesdienst kath. Kirche, 11.20 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal am Juessee Lonau: 11 Uhr Gottesdienst in der Friedhofskapelle, Kranzniederlegung am Ehrenmal Pöhlde: 10 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal Scharzfeld: 11 Uhr Gedenkfeier, Kranzniederlegung am Ehrenmal Sieber: 11.15 Uhr Gottesdienst und Gedenkfeier in der Kirche, anschließend Kranzniederlegung am Ehremal Samtgemeinde Hattorf Hattorf: 10 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung Wulften: 9.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung Hörden: 10.45 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung Elbingerode: 9.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung Bad Lauterberg Barbis: Zentrale Feierstunde ab 11.45 Uhr am Ehrenmal, anschließend Kranzniederlegung Bad Sachsa Bad Sachsa: Zentrale Feier für die Stadt und die Ortsteile um 11.30 Uhr auf dem Friedhof, zuvor Kranzniederlegungen vor der ev. Kirche und am Pfaffenberg Gemeinde Walkenried Walkenried: 10.30 Uhr Gottesdienst, 11.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal im Bürgerpark Wieda: 11 Uhr Gottesdienst, 11.45 Uhr Kranzniederlegung Ehrenmal Ortsausgang Richtung Braunlage Zorge: 11.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal am Friedhof