Reuter hielt erste Bürgersprechstunde in Osterode ab

Bernhard Reuter hatte im Interview mit dem HarzKurier gesagt, er wolle sich als neuer Landrat besonders um den Altkreis kümmern, und hatte angekündigt, mit Bürgersprechstunden im Kreishaus in Osterodes Präsenz vor Ort zu zeigen. Der erste Termin war am Dienstag und sieben Einwohner nutzten die Gelegenheit, sich mit ihren Anliegen an den Landrat zu wenden. Die Anliegen der Besucher in...