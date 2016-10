Vögel aus aller Welt zu sehen

Dorste Am kommenden Wochenende, 22. und 23. Oktober, werden in der Festhalle des Dorfgemeinschaftshauses in Dorste rund 2 000 Vögel aus der ganzen Welt zu sehen sein. Denn dort richtet der Vogelschutz- & Vogelzuchtverein Vorharz 2012 e.V. (AZ Ortsgruppe 491 Osterode) die bereits 58. Landesschau des...