Dorste. Unbekannte Täter haben zwischen dem 8. und 9. Oktober einen Feuerlöscher an der Raiffeisen-Tankstelle in Dorste entleert. Der Feuerlöscher muss neu befüllt und die Halterung erneuert werden, so dass ein Schaden von etwa 100 Euro entstanden ist. Durch das willkürliche Entleeren des Feuerlöschers wurde dieser in seiner Eigenschaft als Nothilfemittel unbrauchbar gemacht. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

