Spende fließt in die Arbeit des Osteroder Tierheims

Kathrin Henne, Rita Neumann, Sabine und Julia Ruthe sind beim Harzer Hexentrail als Verrückte Hühner an den Start gingen. „Für uns ist es wichtig, körperlich fit zu bleiben, daher halten wir uns alle so oft wie möglich in der freien Natur auf. Gleichzeitig wollten wir mit unserer Teilnahme und den...