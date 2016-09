Als Fremde gekommen, als Freunde gegangen

Es war ein dicht gedrängtes Programm, das auf die Gäste aus dem Senegal wartete. Zum vierten Mal waren Schüler aus Kaolack zu Gast im Harz, um gemeinsam mit Schülern des Osteroder Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums an einem Workshop zum Thema Wasser teilzunehmen.

Nach zwei intensiven Wochen, in denen die Zeit wie im Flug verging, hieß es wieder Abschied nehmen. Der Abschiedsschmerz mischt sich diesmal aber zugleich mit Wiedersehensfreude, denn schon Ende Februar und Anfang März 2017 findet der zweite Teil des Workshops statt, dann zum ersten Mal direkt in Kaolack. Wie am TRG soll auch dort unter anderem an einer Partnerschule ein Brunnen gebaut werden (wir berichteten).

Umfangreiches Programm

Im Harz wurde beim Workshop Wasser in all seinen Facetten behandelt und erlebt. Ob bei Besuchen des Oberharzer Wasserregals, der Harzer Talsperren, einer von Firouz Vladi fachkundig geführten Wanderung durch das Gipskarstgebiet oder einer Führung durch die Harzwasserwerke, die globale Bedeutung der Ressource wurde unmittelbar greifbar gemacht. Wasser ist der Stoff des Lebens – darin war man sich einig. Auch ein Besuch in der Autostadt Wolfsburg stand an.

Neben dem umfangreichen Workshop-Programm, organisiert und inhaltlich umgesetzt von Oberstudienrat Wulf-Ingo Prange, Studienrätin Christine Prions und Almut Bertram, Oberstudienrätin in Ruhestand, blieb auch viel Zeit für gemeinsame Freizeit. „Die Intensität der Begegnung kann man kaum beschreiben, man muss sie erleben. Um junge Leute zueinander zu führen, dafür lohnt sich der ganze Aufwand, den wir für die Reisen betreiben“, berichtete Elhadj Diouf, begleitender Lehrer aus Kaolack.

„Freunde treffen sich“

Karin Thiele, Schulleiterin des TRG, unterstreicht das: „Kennzeichnend für diese Begegnung war die Selbstverständlichkeit, mit der sich zwei so unterschiedliche Kulturkreise verstehen, miteinander leben und voneinander lernen. Zusammengefasst heißt das inzwischen auf breiter Ebene der Schulgemeinschaft: Freunde treffen sich.“ Für sie sind die entstandenen Freundschaften und das Miteinander ein Zeichen positivster interkultureller Begegnung.

Tobias Rusteberg, Studienrat am Osteroder Gymnasium und Initiator des Senegal-Projekts, kann das bestätigen. „Diese Begegnungen sollten Schule machen. Die Teilnehmer sind Botschafter einer friedlichen Welt, in der Menschlichkeit wichtiger ist als Hautfarbe, Religion oder Einkommen“, sagt er.

Rusteberg wie auch sein afrikanischer Kollege Diouf wünschen sich, dass bei den Begegnungsreisen zukünftig eine gewisse Kontinuität Einzug hält und so der Austausch zwischen den Kulturen noch mehr Menschen erreicht. „Denn nur durch Begegnung entsteht Verständnis, und nur durch Verständnis ein Gemeinschaftsgefühl“, erklärt Rusteberg.

DAS SENEGAL-PROJEKT Seit dem April 2012 besteht der Kontakt zwischen dem Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode und drei Schulen in Kaolack, dem Lycée Valdiodio N’Diaya, dem Cours Privé Mboutou Sow und der Ecole Sam 2. Entstanden aus der Idee einer Brieffreundschaft zwischen deutschen und französischsprachigen Schülern ist das Projekt beständig gewachsen und vernetzt die Schulen inzwischen auf vielfältige Weise. Sechs Bildungsreisen fanden inzwischen statt, viermal waren Schüler aus dem Senegal zu Gast in Osterode, zweimal reisten TRG-Schüler in das westafrikanische Land. Für die drei Partnerschulen konnten auch diesmal Spenden mit auf den Weg gegeben werden. Unter anderem werden Patenkinder an der Grundschule Ecole Sam 2 unterstützt. Rund 100 Kindern wird über verschiedene Projekte der Besuch einer der drei Schulen ermöglicht. Mit der bereits achten Spendeninitiative werden auch begonnene Projekte fortgeführt. Alle Spenden werden im Sinn der Bildung eingesetzt.

Koch, Robert