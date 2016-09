Engagierten Bürgern gedankt

„Diese Arbeit ist unbezahlbar wertvoll für die Gesellschaft und wird es auch immer bleiben“: Das waren Worte des ersten stellvertretenden Landrates, Klaus Liebing, der im Ratssaal des Kornmagazins in Osterode einer großen Zahl von engagierten Bürgern die Niedersächsische Ehrenamtskarte überreichte. Überhaupt herrschte während dieser Feierstunde, die musikalisch von Max Bendix am Klavier eröffnet wurde, eine lockere Stimmung.

Organisatorin Ute Dernedde dankte allen Sponsoren, welche die Wirksamkeit der Ehrenamtskarte erst möglich machten. Klaus Liebing betonte anschließend, dass die freiwillige Arbeit eines jeden Einzelnen das soziale Miteinander unserer Gesellschaft bereichert. Er dankte für die Haltung, die von jedem von ihnen an den Tag gelegt werde. Denn die öffentliche Hand könnte das nicht leisten, geschweige denn bezahlen.

Engagement gewürdigt

„Die zu Ehrenden verdienen Respekt und Anerkennung für das, was sie freiwillig leisten.“ Harald Renz, stellvertretender Bürgermeister

Harald Renz als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Osterode betonte, wie wichtig die Verleihung der Ehrenamtskarte sei, womit unter anderem gewürdigt werde, was bei der Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen in den vergangenen Monaten geleistet werde. Allerdings nehme aus seiner Sicht die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement immer mehr ab. „Die zu Ehrenden verdienen Respekt und Anerkennung für das, was sie freiwillig leisten.“

Danach gehörte den Laudatoren die Aufmerksamkeit. Den Reigen eröffnete Ute Dernedde, welche gleich zweimal eine Laudatio von Ulrike Stahmann, vom Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Landkreis Osterode, an Ernst-August Aschoff vom Ver.di-Ortsverein Osterode-Südharz für seine ehrenamtliche Arbeit im Verborgenen und Friedrich Brod vom Deutschen Bundeswehrverband LV Nord SKEHR (selbstständige Kameradschaft ehemaliger Soldaten/Reservisten/Hinterbliebener Osterode/Harz) übermittelte.

Dr. Tobias Wittig, Vorsitzender des DRK-Ortvereins Osterode und Bereitschaftsleiter hielt die Laudatio auf Jenny Behnke, Stefan Dörge, Matthias Fricke, Eric Kohlschreiber, Sascha Meyer, Sven Haake, Kai Strüber, Marvin Ostermeier, Patrick Pinnecke, Kirsten Priebel und Isabella Schmökel, die neben Beruf und Familie nicht selten täglich unter dem DRK-Motto „Alle sind Brüder“ für den Anderen unterwegs waren und sind. Den größten Einsatz nach dem Zweiten Weltkrieg habe man aber gehabt, als es galt, Hunderten Flüchtlingen in der Lindenberghalle zu helfen.

Helfer auf vier Pfoten

Danach gehörte den beiden Shelty-Damen Bijou und Taja sowie dem Wäller-Rüden Attila die ganze Aufmerksamkeit. Denn Ute Dernedde würdigte ihre und insbesondere die Arbeit ihrer Besitzerinnen, Ursula Hädeler und Angelika Meyenberg, vom Verein „Helfer auf vier Pfoten“.

Silke Müller, Vorsitzende der Bad Sachsaer Tafel, lobte die Arbeit von Annelie Klapproth und Helga Schumburg, Klaus Liebing ehrte Iolanda Balogh für eine gut funktionierende, intakte Senioren-Arbeit sowie Wilfried Schneitler, einen der Gründungsmitglieder des Fördervereins Kultur- und Heimatpflege Neuhof.

Dass Ingrid Brand die „Feuerwehrfrau“ und Dorothee Brettschneider die „Trauerfrau“ für den Hospizverein Osterode sind, machte die Vorsitzende Petra Schröder deutlich. Beide seien wichtige Säulen für den Verein.

Klaus-Erwin Gröger, Bürgermeister von Wieda, ließ es sich nicht nehmen, viele Worte des Lobes, der Anerkennung und des Dankes für Siegrid Dallmann, Peter Bornkessel, Udo Roloff und Marcel Krauße auszusprechen. Wenn die vier sich nicht mit Herzblut in vielen Bereich so engagierten, wäre schon vieles in der Gemeinde nicht mehr möglich, so Gröger. pb