Lastwagen rammt Auto an roter Ampel in Herzberg

Ein offenbar unachtsamer Lastwagenfahrer hat am Freitagmittag ein Auto gerammt, das vor ihm an einer roten Ampel an der Kreuzung Landgraben/Juesholzstraße hielt. Der Wagen ist durch den Aufprall auf die Kreuzung gerutscht. Ein weiteres Auto wurde durch ein Ausweichmanöver des Lastwagens beschädigt.

Der Fahrer des gerammten Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Vorsorglich waren zwei Rettungswagen und der Notarzt alarmiert worden. Der 29-jährige Lkw-Fahrer war laut Polizei nicht alkoholisiert.