Hörden In der Hördener Hauptstraße wurde am Donnerstagabend eine 86-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Ohne ein Handzeichen zu geben, hatte die Frau in Höhe des Friedhofs die Fahrbahn von rechts nach links gewechselt. Eine 56-jährige Autofahrerin aus Hattorf, die neben der Radfahrerin fuhr, konnte nicht mehr ausweichen.

