Nach Blitzeinschlag: Scheune brennt komplett aus

Einsatzkräfte am Brandort in Wulften. Der Feuerschein ist über dem Gebäude zu sehen.

Wulften 170 Einsatzkräfte bekämpften in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer in Wulften. Die Feuerwehr lobt das Verhalten der Bürger.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Scheune auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Wulften komplett ausgebrannt. Das Feuer brach nach einem Blitzeinschlag aus. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden beziffert die Polizei Osterode allerdings auf etwa 100 000 Euro.

Neben großer Mengen Heu und Stroh auf dem Dach verbrannten auch landwirtschaftliche Geräte. Ein Teil der 170 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren aus der gesamten Umgebung war bis in die frühen Morgenstunden mit den Lösch- und Nachlöscharbeiten beschäftigt.

„Die Dachziegel des Wohnhauses wurden abgeschlagen, um die darunter brennenden Dachsparren löschen zu können.“ Feuerwehrsprecher über die Löscharbeiten am Wohnhaus

Sirene ausgelöst

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr. „Der Hausbesitzer hatte die Sirene am alten Spritzenhaus über den Notdruckschalter ausgelöst“, berichtet ein Feuerwehr-Sprecher. Die Wulftener Einsatzkräfte seien zu diesem Zeitpunkt bereits im Feuerwehrhaus gewesen, da sie kurz zuvor von einem sturmbedingten Einsatz zurückgekehrt waren. „Sie waren also innerhalb weniger Minuten am Brandort“, so der Sprecher weiter.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl der Scheune bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus sowie auf weitere Nachbargebäude konnte jedoch größtenteils unter anderem aufgrund des Einsatzes der Drehleiter verhindert werden. „Die Dachziegel des Wohnhauses wurden stellenweise abgeschlagen, um die darunter brennenden Dachsparren löschen zu können. Auf diese Weise konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten“, berichtet der Feuerwehr-Sprecher. Einen Wasserschaden am Wohnhaus konnten die Einsatzkräfte nicht verhindern.

Einsatzbereitschaft hergestellt

Als absehbar gewesen sei, dass die Drehleiter nicht mehr erforderlich ist, rückten die Herzberger Einsatzkräfte ab, um aufgrund des Sturms vorsichtshalber wieder einsatzbereit zu sein.

Die übrigen Einsatzkräfte holten das Stroh und Heu vom Dachboden der Scheune, löschten es und transportieren es ab. Die Arbeiten dauerten die ganze Nacht, bis in den Morgen wurden Glutnester gesucht und bekämpft.

Neben der Feuerwehr Wulften wurden auch Hattorf, Elbingerode und Hörden alarmiert. Die Feuerwehren Bilshausen und Schwiegershausen unterstützten die Atemschutzgeräteträger, deren Gerätschaften wiederum von Vertretern der Feuerwehrtechnischen Zentrale Potzwenden gesichert wurden. Weiterhin waren die Polizei und die schnelle Einsatzgruppe des Roten Kreuzes vor Ort. Letztere betreute die Anwohner.

Dachstuhl steht noch

Während ein Teil der Einsatzkräfte in der Nacht noch abrücken konnte, war die Feuerwehr Wulften bis in den Vormittag mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. „Das Feuer ist jetzt aus. Der Dachstuhl steht zwar noch, aber der obere Teil der Scheune ist komplett ausgebrannt“, berichtete Gregory Mickiewicz, stellvertretender Ortsbrandmeister, am Donnerstagvormittag.

Immerhin: „Wir waren so schnell da, dass wir das Wohnhaus retten konnten. Es ist noch bewohnbar“, so Mickiewicz. Das habe unter anderem auch daran gelegen, dass die Einsatzkräfte, die sich zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags im Feuerwehrhaus befanden, den Einschlag gehört hätten. Der Dachstuhl müsse sicherlich abgerissen werden, ob der untere Teil der Scheune noch nutzbar ist oder wiederaufgebaut werden kann, könne er nicht sagen.

Wulftener haben Einsatzkräfte versorgt

Gregory Mickiewicz lobt ganz besonders die Wulftener und ihren Einsatz: „Sie haben uns Einsatzkräfte wirklich gut betreut, haben uns Brötchen, Kaffee und Kuchen gebracht. Auch die örtliche Bäckerei, die nicht weit vom Einsatzort entfernt ist, hat uns versorgt. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Und auch den Einsatz der Feuerwehren aus den Nachbarorten lobt der stellvertretende Ortsbrandmeister. Die Zusammenarbeit mit den Kameraden habe reibungslos geklappt.