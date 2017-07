400 Enten schwimmen auf der Oder um die Wette

Hattorf 400 gelbe Plastikenten sind am Wochenende beim Entenrennen des Fördervereins Schwimmbad Hattorf auf der Oder an den Start gegangen. Nicht nur Teilnehmer aus der Samtgemeinde Hattorf, sondern auch aus Hamburg und Schalke haben in diesem Jahr eine der kleinen Ente gemietet, in der Hoffnung auf einen...